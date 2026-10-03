Они пытаются уехать, несмотря на отсутствие нормального транспорта и маршрута. Об этом сообщил Дмитрий Лубинец.

Что сказал Лубинец о ситуации в Олешках?

Российские военные заблокировали эвакуацию, оставив людей без еды, чистой воды и лекарств. Омбудсман рассказал, что в субботу, 3 октября, десятки мирных жителей попытались покинуть город. Они выехали на велосипедах, мопедах или просто пошли пешком без каких-либо гарантий безопасности.

Чиновник подчеркнул, что Россия оставляет гражданским лицам два смертельных сценария. Люди могут остаться и умереть от голода или же попытаться уехать и рискнуть подорваться на российских минах.

Выбор, который Россия ежедневно ставит перед мирными жителями: остаться – и умирать от голода; уехать – и рисковать подорваться на мине. Действия России в отношении Украины – это истинное лицо дьявола,

– заявил Лубинец.

Он отметил, что эти действия являются частью геноцида, который оккупанты совершают еще с 2014 года. Омбудсмен подчеркнул, что людей нужно спасать, пока не стало слишком поздно.

По его словам, недавно Европейский Союз призвал Россию открыть гуманитарный доступ к Олешкам и дать возможность мирным жителям безопасно покинуть город. В то же время Лубинец отметил, что мирным жителям нужны не только заявления, а безопасный коридор. Чиновник призвал международных партнеров помочь Украине освободить жителей Олешек.

Я уже ранее направлял письма в МККК и ООН. Все было согласовано. Но у России нет ни капли человечности, и она блокирует эвакуацию. В Олешках и окрестных населенных пунктах живут такие же люди, как и мы. И именно сейчас их еще можно спасти. Пока есть кого спасать,

– подчеркнул омбудсмен.

Отметим, что ситуация с продовольствием остается критической уже несколько месяцев, а местные жители порой вынуждены питаться сорняками со своих огородов. Украинские военные пытаются доставить гуманитарную помощь людям с воздуха. С помощью беспилотников в заблокированные районы удалось переправить около четырех тонн продуктов, несмотря на постоянные атаки врага на дроны.

Несмотря на чрезвычайно сложные условия, в городе и соседних селах до сих пор остаются тысячи мирных жителей. По предварительным оценкам, среди заложников оккупантов могут находиться от 50 до 70 детей, которых россияне не позволяют эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.