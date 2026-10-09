Про викрадення цивільних із тимчасово окупованої частини області повідомив Дмитро Лубінець. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, серед них є діти, молодь та літні люди.

Деталі "евакуації" по-російськи

Самі ж загарбники у своїх Telegram-каналах цинічно називають викрадення "операцією порятунку" та "евакуацією". Проте Лубінець наголосив, що окупанти вивозять людей проти їхньої волі, залякують та не залишають жодного вибору.

Найстрашніше – ніхто не знає, де ці люди зараз і в яких умовах вони перебувають. Найбільше в цій історії мене непокоїть доля дітей. Їх вивозять, їхні дані збирають – а батьки та рідні можуть навіть не знати, де вони,

– написав омбудсмен.

Лубінець додав, що примусове переміщення та депортація людей з окупованої території є порушенням статті 49 Женевської конвенції.

Щоб знайти викрадених людей, омбудсмен звернувся до уповноваженої з прав людини в Росії. Від російської сторони він вимагає назвати місцеперебування депортованих людей, надати повні списки, повідомити про умови їхнього тримання та повернути їх в Україну. З відповідним закликом Лубінець завернувся також до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Окрім цього, загарбники запустили Telegram-бот нібито для реєстрації на виїзд, де виманюють паспортні дані, номери телефонів та адреси громадян. Уповноважений з прав людини застеріг мешканців ТОТ і закликав у жодному разі не надсилати туди персональні документи своїх родин чи дітей.

Схожі злочини окупантів

Нагадаємо, раніше ми писали про критичну ситуацію на окупованій Херсонщині, де загарбники блокують евакуацію. Зокрема, в Олешках росіяни маскували вибухівку під звичайні продукти харчування, щоб нашкодити місцевим жителям.

Через такі дії та відсутність гуманітарних коридорів люди змушені тікати пішки, долаючи десятки кілометрів замінованими територіями.