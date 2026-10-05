Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, там надзвичайно складна гуманітарна ситуація. Вона стала особливо критичною приблизно з березня. В громадах вже були випадки, коли люди помирали від нестачі їжі.

Чи можливо виїхати з Олешок та Голої Пристані?

Як наголосила Вірлич, упродовж кількох місяців росіяни не доставляли їжу та ліки. При цьому вони замінували під'їзди до обох міст. Тому зараз єдиний варіант, як покинути Олешки та Голу Пристань – виходити пішки. Це також небезпечно, адже росіяни не погоджуються проводити евакуацію. Жодного "зеленого коридору" немає.

Люди пробують вийти. Для цього вони проходять щонайменше 20 – 30 кілометрів пішки до найближчої громади, де можна хоча б перепочити. Згодом вже через окупований Крим та Росію вони їдуть до Білорусі, звідки є можливість рухатися далі. Там величезна кількість російських військових, блокпостів і так далі,

– зазначила журналістка.

При цьому не так багато місцевих наважуються виїжджати. Багато хто знесилений і не готовий піти на таку виснажливу дорогу. Окрім цього, для цього потрібні гроші, з якими також проблеми.

Журналістка розповіла про ситуацію в Олешках та Голій Пристані: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, Сили оборони нещодавно провели другу масштабну операцію з доставки гуманітарної допомоги в Олешки. Цього разу переправити дронами майже 4 тонни продуктів, медикаментів та дитячих наборів.