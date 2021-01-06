В России люди не выйдут на масштабный протест, как это было в Украине в 2014 году. Однако существуют другие методы, как сбросить Владимира Путина из власти.

В России не будет такого Майдана как в Украине, так как там по-другому настроено общество. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале озвучил российский журналист Сакен Аймурзаев.

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"Там по другому работает взаимопомощь. Там не будет такого момента, который был на украинском Майдане, – абсолютное стирание всех социальных границ между людьми", – пояснил он.

Если что-то произойдет, то, я думаю, двумя путями: это будет решение серьезных людей на самом верху страны и затем к этому может добавиться дестабилизация по регионам. Вот эти два фактора могут совпасть и, возможно, в 2021 – 2022 годах Путин может уйти из власти,

– сказал Сакен Аймурзаев.

"В России нет единой системы"

По его словам, в России всегда при любых системах страной руководит миф первого лица.

"Что на самом деле предполагает этот сложный механизм, мы никогда не могли представить. Но сейчас они дали понять, что с одной стороны – это дураки и невнимательные люди, а с другой стороны – мы не видим, например, влияние России на Украину. То есть Россия все же имеет в Украине непонятные рычаги. Россия имеет тайные организации, которые могут сбивать с толку людей в других странах и влезать в выборы. Они умеют заниматься хакингом, отравлениями, но единой красивой системы, той, как мы себе представляли, страшной, мощной, оказалось нет", – пояснил журналист.