В Росії люди не вийдуть на масштабний протест, як це було в Україні у 2014 році. Однак існують інші методи, як скинути Володимира Путіна з влади.

В Росії не буде такого Майдану як в Україні, бо там по-іншому налаштоване суспільство. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі озвучив російський журналіст Сакен Аймурзаєв.

До теми 2021 – останній рік Путіна при владі: що чекає Росію

"Там по іншому працює взаємодопомога. Там не буде такого моменту, який був на українському Майдані, – абсолютне стирання всіх соціальних кордонів між людьми", – пояснив він.

Якщо щось станеться, то, я думаю, двома шляхами: це буде рішення серйозних людей на самому верху країни і потім до цього може добавитись дестабілізація по регіонах. Ось ці два фактори можуть збігтись і можливо у 2021 – 2022 роках Путін може піти з влади,

– сказав Сакен Аймурзаєв.

"У Росії немає єдиної системи"

За його словами, в Росії завжди при будь-яких системах країною керує міф першої особи.

"Що насправді передбачає цей складний механізм ми ніколи не могли уявити. Але зараз вони дали зрозуміти, що з одного боку – це йолопи і неуважні люди, а з іншого боку – ми не бачимо, наприклад, вплив Росії на Україну. Тобто Росія все ж таки має в Україні незрозумілі важелі. Росія має таємні організації, які можуть збивати з пантелику людей в інших країнах та влазити у вибори. Вони вміють займатись хакінгами, отруєннями, але єдиної красивої системи, тої як ми собі уявляли, страшної, могутньої, виявилось нема", – пояснив журналіст.