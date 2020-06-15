Когда Рада рассмотрит законопроект о референдуме
Законопроект о референдуме, который президент Зеленский подал в парламент как неотложный, нардепы могут рассмотреть уже 18 июня. Его могут рассмотреть в первом чтении и по существу.
Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков во время согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов, передает 24 канал. Впоследствии эти слова подтвердил и первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Поэтому, 16 июня депутаты могут рассмотреть сокращение сроков рассмотрения законопроекта между первым и вторым чтением.
На заседании в четверг (18 июня – 24 канал), возможно, если все будет хорошо, мы уже сможем его рассматривать в первом чтении и по сути,
– уточнил Разумков.
В свою очередь, Руслан Стефанчук отметил, что над этим законопроектом работали почти год, а его созданием занимались не только народные депутаты. Над ним работали в Верховной Раде, в различных министерствах, в Офисе Президента, с широким привлечением общественности.
Законопроект также нарабатывался с ЦИК. Относительно него консультировались с экспертами из Швейцарии. Законопроект перевели на английский и отправили на рассмотрение Венецианской комиссии. Сейчас он на 80% состоит из процедурных норм.
"По состоянию на 28 лет независимости Украины нет ни одного законодательного акта, который бы мог создать механизм реализации двух фундаментальных статей Конституции: статьи 5, определяющей, что главным источником власти в Украине является народ, и 38, которая гарантирует право управления государством через систему всеукраинского референдума. Поэтому наша рабочая группа работала над пакетом законопроектов почти год", – добавил Стефанчук.
Заметим, что в течение недели Рада планирует также рассмотрение законопроекта, который касается креативной индустрии.
Кроме того, по словам Разумкова, будет рассмотрение еще и кадровых вопросов. В то же время, спикер не уточнил, о чем идет речь.
Законопроект о референдуме: коротко
- Предложенный законопроект предусматривает: чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Законопроект допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Во время референдума могут выноситься на рассмотрение вопрос: об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины. То есть речь идет об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочем; вопросы общегосударственного значения; вопрос об изменении территории Украины; вопрос о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями.
- В то же время референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкие, без событийных толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.