Коли Рада розгляне законопроєкт про референдум
Законопроєкт про референдум, який президент Зеленський подав до парламенту як невідкладний, нардепи можуть розглянути вже 18 червня. Його можуть розглянути в першому читанні і по суті.
Про це заявив спікер Дмитро Разумков під час погоджувальної ради керівників фракцій та голів парламентських комітетів, передає 24 канал. Згодом ці слова підтвердив і перший заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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Відтак, 16 червня депутати можуть розглянути скорочення термінів розгляду законопроєкту між першим та другим читанням.
На засіданні в четвер (18 червня – 24 канал), можливо, якщо все буде добре, ми вже зможемо його розглядати в першому читанні і по суті,
– уточнив Разумков.
Своєю чергою, Руслан Стефанчук наголосив, що над цим законопроєктом працювали майже рік, а його творенням займалися не лише народні депутати. Над ним працювали у Верховній Раді, у різних міністерствах, в Офісі Президента, з широким залученням громадськості.
Законопроєкт також напрацьовувався з ЦВК. Щодо нього консультувалися з експертами зі Швейцарії. Законопроєкт переклали англійською та відправили на розгляд Венеціанської комісії. Зараз він на 80% складається з процедурних норм.
"Станом на 28 рік незалежності України немає жодного законодавчого акту, який би міг створити механізм реалізації двох фундаментальних статей Конституції: статті 5, що визначає, що головним джерелом влади в Україні є народ та 38, яка гарантує право управління державою через систему всеукраїнського референдуму. Тому наша робоча група працювала над пакетом законопроєктів майже рік", – додав Стефанчук.
Зауважимо, що протягом тижня Рада планує також розгляд законопроєкту, який стосується креативної індустрії.
Окрім того, за словами Разумкова, буде розгляд ще й кадрових питань. Водночас, спікер не уточнив, про що саме йдеться.
Законопроєкт про референдум: коротко
- Запропонований законопроєкт передбачає: щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів мешканців України. При цьому вони повинні представляти як мінімум 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.
- Законопроєкт допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.
- Під час референдуму можуть виноситися на розгляд питання :про затвердження закону про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України. Тобто мовиться про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше; питання загальнодержавного значення; питання про зміну території України; питання про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
- Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.
- Питання для національного референдуму мають бути чіткі, без подійних тлумачень, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".
- Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.