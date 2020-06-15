Законопроєкт про референдум, який президент Зеленський подав до парламенту як невідкладний, нардепи можуть розглянути вже 18 червня. Його можуть розглянути в першому читанні і по суті.

Про це заявив спікер Дмитро Разумков під час погоджувальної ради керівників фракцій та голів парламентських комітетів, передає 24 канал. Згодом ці слова підтвердив і перший заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Відтак, 16 червня депутати можуть розглянути скорочення термінів розгляду законопроєкту між першим та другим читанням.

На засіданні в четвер (18 червня – 24 канал), можливо, якщо все буде добре, ми вже зможемо його розглядати в першому читанні і по суті,

– уточнив Разумков.

Своєю чергою, Руслан Стефанчук наголосив, що над цим законопроєктом працювали майже рік, а його творенням займалися не лише народні депутати. Над ним працювали у Верховній Раді, у різних міністерствах, в Офісі Президента, з широким залученням громадськості.

Законопроєкт також напрацьовувався з ЦВК. Щодо нього консультувалися з експертами зі Швейцарії. Законопроєкт переклали англійською та відправили на розгляд Венеціанської комісії. Зараз він на 80% складається з процедурних норм.

"Станом на 28 рік незалежності України немає жодного законодавчого акту, який би міг створити механізм реалізації двох фундаментальних статей Конституції: статті 5, що визначає, що головним джерелом влади в Україні є народ та 38, яка гарантує право управління державою через систему всеукраїнського референдуму. Тому наша робоча група працювала над пакетом законопроєктів майже рік", – додав Стефанчук.

Зауважимо, що протягом тижня Рада планує також розгляд законопроєкту, який стосується креативної індустрії.

Окрім того, за словами Разумкова, буде розгляд ще й кадрових питань. Водночас, спікер не уточнив, про що саме йдеться.

Законопроєкт про референдум: коротко