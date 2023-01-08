Общий фон пропаганды остается достаточно бодрым благодаря оккупации новых территорий после 24 февраля 2022 года. Об этом в стриме 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

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Переломная точка в сознании россиян

По словам собеседника, россиян успешно зомбировали на то, что Россия "сейчас всех разбомбит, уничтожит всю энергетическую инфраструктуру, а вся Европа замерзнет".

Потому пока картинка не очевидна. Да, тормозят, не достигли сверхрезультатов. Но "сейчас домобилизуемся и где-то прорвемся",

– рассказывает Гарри Каспаров.

Он также подчеркивает, что именно украинский Крым является скрепой, на которой держится российский миф. Мол, Путин перешел к внешней агрессии против Украины именно в то время, когда у него закончились возможности удерживать этот миф внутри самой России.

"Крым – это скрепа. Как только станет понятно, что Крым потерян или будет потерян в ближайшее время, возникнут вопросы. Любому диктатору нужен миф. Это форма правления, которая использует мифологию для оправдания собственных действий", – объясняет российский оппозиционер.

Поэтому он уверен, что переход к контрнаступлению ВСУ в сторону Крыма станет переломной точкой в сознании большинства россиян.

Стрим с Гарри Каспоровым – смотрите видео

Последствия потери Крыма для России

Российский оппозиционер отмечает, что история России уже не раз демонстрировала, что серьезные поражения всегда приводят к сдвигу сознания.

Украинская победа означает, что в Россию будет вынуждена вернуться разгромленная армия. Несколько сотен тысяч вооруженных и злых людей, считающих себя обманутыми,

– подчеркивает Гарри Каспаров.

И это все будет происходить на фоне санкций, уже сейчас опускающих российскую экономику на самое дно. И это все вместе, по мнению собеседника, будет необходимыми "ингредиентами" для революционного взрыва.

Как Россия оправдывает свои поражения