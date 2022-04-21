По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, эвакуация граждан будет проводиться на 6 криворожских автомобилях "скорой помощи" и 10 криворожских коммунальных автобусах "МАЗ".

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Как распознать эвакуационную колонну

"Скорые" будут двигаться с проблесковыми маячками, на них и на автобусах с каждой стороны будет вывешено по одному белому флагу.

Отмечается, что к колонне могут присоединяться местные жители на личном транспорте в местах остановки колонны.

По предварительным данным, в эвакуационных автомобилях будут представители "Красного Креста" и медики.

Действие "зеленого коридора" – до 16:00.

Александр Вилкул подчеркнул, что обещано полное прекращение огня и беспрепятственный пропуск через все блокпосты со стороны противника.

Маршрут движения колонны:

Из поселка Марьянское – поворот на "Кавуне" – Миролюбовка – Нововознесенское – Высокополье (колонна движется без остановки, посадка людей по обратному ходу колонны).

Ориентировочный график движения колонны:

10:30 – начало движения колонны в Высокополье (к Высокополью колонна идет без остановки);

12:00 – 12:20 – посадка беженцев в Высокополье. Сельский совет, ул. Освободителей 112;

12:20 – 12:40 – переезд в с. Нововознесенское;

12:40 – 12:55 – посадка беженцев. Сельский совет, ул. Школьная 28б;

12:55 – 13:15 – переезд в с. Миролюбовка;

13:15 – 13:30 – посадка беженцев. Школа, ул. Шевченко 82;

13:30 – отъезд колонны в Марьянское назад по тому же маршруту.

Спасибо за огромную помощь Офису Президента, Ирине Верещук и главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко. Стопроцентных гарантий в нынешней ситуации быть не может. Будем пробовать. Мы своих не бросаем,

– написал Вилкул.

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