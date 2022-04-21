Вице-премьер Ирина Верещук назвала точки сбора людей. Эвакуировать будут пытаться три населенных пункта: Высокополье, Нововознесенское и село Миролюбовка.
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Где людям ждать эвакуации
Верещук также назвала точные адреса сбора людей в этих населенных пунктах:
- пгт Высокополье – улица освободителей, 112 (возле поселкового совета);
- село Нововознесенское – улица Школьная, 28б (возле поселкового совета);
- село Миролюбовка – улица Шевченко, 82 (возле школы).
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