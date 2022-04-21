Вице-премьер Ирина Верещук назвала точки сбора людей. Эвакуировать будут пытаться три населенных пункта: Высокополье, Нововознесенское и село Миролюбовка.

К теме Вчера из Мариуполя удалось выехать 4 автобусам, сегодня эвакуация продолжится, – Верещук

Где людям ждать эвакуации

Верещук также назвала точные адреса сбора людей в этих населенных пунктах:

пгт Высокополье – улица освободителей, 112 (возле поселкового совета);

село Нововознесенское – улица Школьная, 28б (возле поселкового совета);

село Миролюбовка – улица Шевченко, 82 (возле школы).

Что происходит на Херсонщине: смотрите видео