Віцепрем'єрка Ірина Верещук назвала точки збору людей. Евакуювати будуть намагатися три населені пункти: Високопілля, Нововознесенське та село Миролюбівка.

До теми Вчора з Маріуполя вдалося виїхати 4 автобусам, сьогодні евакуація продовжиться, – Верещук

Де людям чекати на евакуацію

Верещук також назвала точні адреси збору людей у цих населених пунктах:

смт Високопілля – вулиця Визволителів, 112 (біля селищної ради);

село Нововознесенське – вулиця Шкільна, 28Б (біля селищної ради);

село Миролюбівка – вулиця Шевченка, 82 (біля школи).

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