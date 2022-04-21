Віцепрем'єрка Ірина Верещук назвала точки збору людей. Евакуювати будуть намагатися три населені пункти: Високопілля, Нововознесенське та село Миролюбівка.
До теми Вчора з Маріуполя вдалося виїхати 4 автобусам, сьогодні евакуація продовжиться, – Верещук
Де людям чекати на евакуацію
Верещук також назвала точні адреси збору людей у цих населених пунктах:
- смт Високопілля – вулиця Визволителів, 112 (біля селищної ради);
- село Нововознесенське – вулиця Шкільна, 28Б (біля селищної ради);
- село Миролюбівка – вулиця Шевченка, 82 (біля школи).
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