Соединенные Штаты объявят о санкциях против России не ранее следующей недели. В Белом доме отметили, что считают целесообразным вводить ограничения, которые действительно могут изменить поведение определенной страны.

Об этом заявила пресс-cекретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли рассчитывать на объявление санкций уже на этой неделе.

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Когда США введут новые санкции против России

Однако введение санкций на следующей неделе, по словам Псаки, она отрицать не может. В то же время пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Вашингтон считает правильным применять те меры, которые действительно могут изменить поведение определенной страны.

Нам не следует принимать меры, пока мы не будем уверены, что действительно может немедленно изменить их поведение. Это не то, как мы видим внешнюю политику,

– отметила Псаки.

Она напомнила, что на завершение работы над мерами на действия России в любом случае будут нужны "недели, а не месяцы".

Что раньше говорили о санкциях