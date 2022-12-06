Дефицит мощности следует снизить до уровня, когда можно будет каждые 4 часа отключать одну из трех групп потребителей. Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Заметьте Дефицит будет больше, чем до обстрела: в Укрэнерго анонсировали массовые отключения 7 декабря

Графики планируют вскоре вернуть

Чиновник напомнил, что потребители в каждой области поделены облэнерго и военно-гражданскими администрациями на 3 очереди. Их отключают от энергоснабжения для того, чтобы это происходило в плановом режиме. Кудрицкий убежден, что дефицит скоро уменьшится.

Мы сейчас достаточно близки к тому, чтобы привести дефицит мощности к таким параметрам, когда мы снова сможем вернуться к плановым графикам.

– рассказал глава "Укрэнерго".

По его мнению, нужно еще 2 – 3 дня. Если не будет новых обстрелов, то на этой неделе графики вернутся.

7 декабря могут быть дополнительные ограничения

Кудрицкий предупредил, что 7 декабря у энергосистемы будет больший дефицит, чем до восьмой массированной атаки 5 декабря. Следовательно, возможны дополнительные объемы ограничений электроэнергии. Они будут применяться к предприятиям и бытовым потребителям.

Кроме того, он отметил, что от обстрелов больше всего пострадала Одесская область. Однако энергетики активно работают и восстанавливают электросети.