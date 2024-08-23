Так, в течение того периода, с тех пор как началась российско-украинская война, на территории страны-агрессора далеко не раз поднимали украинский флаг. В АрмияInform вспомнили 10 самых известных фактов, когда наш сине-желтый флаг развевался в России.

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Случаи, когда на территории России поднимали флаг Украины

С тех пор как Россия совершила акт агрессии против Украины в 2014 году, демонстрация украинской государственной символики на территории России считается экстремизмом. И уже после начала полномасштабного вторжения – "дискредитацией российской армии". Однако, несмотря на это, днак, новости о появлении украинского флага на территории России находят постоянно.



Окрашенная в синий цвет золотая звезда в Москве/Фото взято у АрмияInform

1. В ночь на 20 августа 2014 года золотая звезда на шпиле высотного здания на Котельнической набережной в сердце России – Москве была частично окрашена в синий цвет, а вот сверху был поднят украинский флаг. Тогда информацию о нашем флаге над столицей страны-агрессора подхватили множество СМИ по всему миру. Однако это не ограничилось распространением лишь в медиа. Тогда пользователи соцсетей достаточно активно дискутировали по этому инциденту. Особенно смеялись над российским работником, которому поручили привести звезду в привычный вид, впрочем тот сначала сфотографировался с ее "украинским" вариантом.



Из-за этого случая в российской столице возбудили уголовное дело, подозреваемого объявили в розыск в СНГ. В тот момент, когда россияне свирепствовали из-за произошедшего, украинцы утешались. В издании Inform отметили, что киевский руфер Mustang, который покрасил звезду на высотке в москве, сейчас служит в 47 ОМБр. Свой поступок тогда он посвятил Дню Независимости, а также всем ребятам, которые защищают Родину.



Украинский флаг в России/Фото взято у АрмияInform

2. На День Независимости Украины в 2014 году российские антивоенные активисты пытались развернуть десятиметровый флаг Украины на Большом Каменном мосту возле Кремля. Екатерина Рыжова, Ольга Фалеева, Николай Глухин, Валерий Надеждин и Павел Кузнецов были задержаны и доставлены в ОВД "Замоскворечье".



Флаг Украины в России/Фото взято у АрмияInform

3. В субботу 8 августа 2015 года на одной из опор Крымского моста через реку Россия заметили сине-желтый флаг. Однако, в какой момент и кто его вывесил – неизвестно. На следующий день, в воскресенье, ветер забил флаг в щель. Однако его, по-прежнему, было хорошо видно.



Длинный флаг Украины был зафиксирован в Москве/Фото взято у АрмияInform

4. 28 сентября 2016 года на фасаде дома на Новосущевской улице в районе Марьиного Гая в российской Москве вывесили сине-желтое полотнище. Его длина простиралась на 6 этажей. Тогда украинский флаг провисел всего несколько минут, после чего его убрали. Однако шумихи в соцсетях он наделать успел.



"Летающий" флаг Украины вблизи Кремля / Фото взято у АрмияInform

5. 23 августа 2021 года желто-голубой флаг летал возле Кремля на больших красных воздушных шариках. Однако о его дальнейшей "судьбе" неизвестно.



Украинский флаг в России /Фото взято у АрмияInform

6. 9 апреля 2022 года Государственный Флаг Украины неизвестный поднял над зданием управы московского района Хорошово-Мневники на северо-западе российской столицы. Тогда наш флаг развевался там все утро. Уже потом его убрали из-за приказа чиновников.



Желто-голубой флаг на территории России / Фото взято у АрмияInform

7. 18 августа 2023 года неизвестные подняли украинский флаг напротив здания фсб в Нижнем Новгороде. Тогда местные чиновники вызвали мнс, и те срочно выехали на место, чтобы снять флаг. Более того, чтобы это сделать, даже пришлось использовать пожарную машину.



Украинский флаг, зацепившийся за российские провода / Фото взято у АрмияInform

8. 22 мая 2024 года в Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге неподалеку Кудрова заметили украинский флаг, который нес дрон. Тогда флаг зацепился за провода и вскоре работники коммунальной службы его сняли.



Сине-желтый флаг в Белгородской области / Фото взято у АрмияInform

9. Около 9 июня 2024 года для того, чтобы поднять дух жителям Белгородской области, украинские операторы БпЛА 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады установили сине-желтый флаг на башне мобильной связи в селе Безымянное Грайворонского района. В течение нескольких дней россияне так настойчиво сбивали его, что оставили россиян без связи.



Однако уже 28 июня 2024 года стало известно, что воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ с помощью дрона снова установили Государственный Флаг Украины на башне мобильной связи в том же селе.



Военные возле украинского флага /Фото взято у АрмияInform

10. После 6 августа 2024 года первые знамена из-за Украины более 100 лет снова замаячили над селами Курской области.

Моменты, когда в Москве в 20 веке поднимали флаг

В издании отметили, что в ХХ веке известны 3 случая поднятия украинского национального флага в Москве. Два из них были во время революционных событий 1917 года, один - в 1991-м.

Летом 1917 года Временное правительство России согласилось на украинизацию армии. Среди других, украинизировалась рота, охранявшая Кремль, поэтому ее солдаты вывесили на одной из его башен украинский национальный сине-желтый флаг, который был виден со всех уголков Москвы с июля по октябрь.

А уже 16 октября того же года перед открытием Украинского военного съезда московского военного округа на Арбатской площади состоялся парад украинских воинских частей, которую организовал Совет Украинского военного клуба Москвы.

"Украинский Запорожский полк, Украинский тяжелый артиллерийский дивизион, Украинская рота самокатчиков, 22 Украинская автомобильная рота и другие подразделения прибыли с национальными флагами, а затем под ними сопровождали делегатов к зданию, где проходил съезд", – указали в АрмияInform.

В августе 1991 года, когда хекачеписты пытались захватить власть, кто-то из митингующих-демократов вытащил сине-желтый флаг и пошел с ним в первых рядах колонны к московскому Белому дому защищать Бориса Ельцина. Вскоре этот флаг развевался на баррикадах перед домом советов на танке с которого выступал Борис Ельцин – до полной его победы.