В СтратКоме ВСУ подтвердили: Украина – первая страна мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету. А Зеленский заявил, что Путин использует Украину как полигон.

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Когда объявляют тревогу по всей стране

Это происходит в тех случаях, когда Россия выводит в небо или море такое оружие, которое может легко и быстро достать любой регион Украины. Например, если в небе есть самолеты стратегической авиации, а в море – ракетоносители. А также когда взлетает носитель "Кинжалов" МиГ-31К.

В то же время следует сказать, что не каждый вылет россиян сопровождается пусками. Очень часто стратавиа оккупанта тренируется или передислоцируется. И даже имитирует пуски (в этом случае ответить, были ли настоящие боевые пуски, можно, только когда ракеты появятся в воздушном пространстве Украины). К тому же наличие ракетоносителей в море не равно непременным пускам ракет из них, ведь часто россияне просто держат их "на всякий случай".

Однако алгоритмы объявления тревог меняются в зависимости от ситуации. Если раньше тревогу объявляли сразу, как только взлетел МиГ-31К, то впоследствии от этого отказались. Многочасовые тревоги по всей стране с остановкой экономики ушли в прошлое, сигнал тревоги раздавался только, если было известно о пусках. Но поскольку россияне воспользовались этим и начали внезапно бить "Кинжалами" после нескольких часов пребывания МиГа в воздухе, ВС снова вернулись к объявлению тревог вместе со взлетом МиГа.

Поэтому в последнее время тревоги по всей Украине объявляют в четырех случаях:

есть угроза применения баллистического вооружения (например, взлетел МиГ-31К);

самолеты стратегической авиации (Ту-160, Ту-95) осуществили пусковые маневры на рубежах пусков ракет;

есть информация о пусках ракет ракетоносителями из акватории морей;

стало известно о возможном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) из Астрахани (полигон Капустин Яр).

Важно! Очевидно, что МБР несет угрозу всем без исключения областям Украины. Ее трудно обнаружить, а понять, куда она целится, можно лишь при непосредственном заходе на цель. Днем 21 ноября тревога по всей стране была объявлена из-за возможных пусков с Капустиного Яра, которые, к счастью, не подтвердились. Ряд мониторинговых каналов уже предположил, что враг будет "кошмарить" украинцев еще и возможными пусками МБР.

В 2022 году тогдашний спикер ВС ВСУ Юрий Игнат говорил, что воздушную тревогу по всей стране объявляют, чтобы предотвратить последствия, которые могут быть от нанесения ударов.

В случае других угроз тревоги объявляют "локально" – для тех регионов, куда может достать активное оружие россиян. Например, если есть активность тактической авиации (это разнообразные самолеты типа Су) в акватории морей – тревогу объявляют на Юге, если самолеты активны на северо-востоке – есть угроза УАБов для Сум и Харькова. Тревогу по "Шахедам" объявляют в соответствии с движением вражеских беспилотников, порой превентивно, если они кружат на границе областей.

Реагируйте на тревоги, не поддавайтесь панике, доверяйте только официальным источникам и берегите себя!

