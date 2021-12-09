Украина продолжает работу над возвратом похищенных режимом Януковича средств, и это важный процесс. Об этом заявил посол Швейцарии в Украине Клод Вильд во время конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

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Украина движется в правильном направлении

Клод Вильд убежден, что после завершения Революции Достоинства Украина выбрала правильный вектор. Реформы нашей страны в сфере борьбы с коррупцией, по словам посла, являются предпосылкой для возвращения украденных и выведенных из страны средств экс-президентом Виктором Януковичем и его соратниками.

Посол Швейцарии напомнил, что в 2014 году ряд европейских стран заморозили активы бывшего президента и его окружения. Однако Украина должна доказать, что их незаконно вывели.

Целью замораживания активов было предоставление Украине времени для расследования предикатных преступлений, для того, чтобы доказать, что деньги действительно являются источником коррупционных действий, и чтобы на национальном уровне были приняты решение, в соответствии с которыми эти средства считались бы украденными у государства,
– заявил Вильд.

Посол Швейцарии отметил, что Украина прилагает много усилий для возвращения замороженных активов Януковича и его соратников. Кроме того, Клод Вильд заявил, что наша страна существенно прогрессировала после Революции Достоинства.

Также посол добавил, что конкурс на избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры необходим для повышения уровня доверия к антикоррупционным органам.

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