В ISW говорят, что Украине было бы глупо уступать инициативу россиянам на более долгий период, чем это необходимо. Аналитики подробно объяснили ситуацию.

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Что говорят в ВСУ о возвращении инициативы

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что задача ВСУ:

стабилизировать линию фронта,

максимально уничтожить врага,

максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении,

создать ударную группировку и провести контрударные действия в 2024 году.

В ISW говорят, что усилия ВСУ перехватить инициативу в 2024 году являются операционно обоснованными.

Россия сможет определять место, время, масштаб и требования боевых действий в Украине, пока она сохраняет инициативу на всем театре, что может позволить России заставить Украину тратить материальные средства и живую силу для проведения реактивных оборонительных операций, лишая Украину возможности возможность возможность накопления материальных средств, необходимых для будущих контрнаступательных операций,

– заявили аналитики.

Они объяснили, что дальнейшая задержка оружия с Запада, вероятно, отсрочит усилия Вооруженных Сил Украины по возвращению себе инициативы на всем театре военных действий.

По словам аналитиков американского Института изучения войны:

дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их,

неопределенность относительно будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование,

задержки помощи заставят ВСУ принимать сложные решения. В частности, нужно будет распределить ресурсы между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против оккупантов, которые сейчас удерживают инициативу.

В ISW подытожили, что помощь Запада в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины сосредотачивать материальные средства и живую силу для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности настолько деградировать российские наступательные усилия, чтобы Украина могла перехватить инициативу на поле боя.

В ISW заявляли, что Россия вернула стратегическую инициативу на фронте

Аналитики американского Института изучения войны заявляли 27 февраля, что оккупанты вернули себе стратегическую инициативу на всем театре военных действий.

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По их словам, россияне, вероятно, смогут определять время, место и масштаб будущих наступательных операций в Украине.

Аналитики объясняли, что Украина может лишить оккупантов этих возможностей, если будет иметь достаточно средств, чтобы