Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись эфира с Хельсинкского форума по безопасности, опубликованной на канале Финского института международных отношений.

Смотрите также План победы Зеленского: что это дает Украине, согласится ли с ним Россия и заработает ли до зимы

Членство Украины в НАТО

В частности, финский лидер на Хельсинкском форуме по безопасности поделился своими размышлениями о перспективах вступления для Украины в НАТО. С его слов понятно, что членство в ЕС станет предпосылкой для вступления Украины в Североатлантический альянс.

Я думаю, своеобразной последовательностью будет: первое – членство в ЕС, второе – членство в НАТО.

Стубб считает, что до конца года ожидать приглашения Украины в НАТО нереалистично, но в долгосрочной перспективе это станет возможным. Он выразил мнение, что сначала Украина должна заключить договоренности по безопасности с другими странами.

Речь идет о двусторонних гарантиях безопасности с такими странами, как США, Великобритания или Франция.

До конца года, я думаю, это нереалистично... Время должно быть правильным. Мы все знаем, что страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО.

В то же время финский президент выразил уверенность, что когда война в Украине закончится, тогда путь в Альянс будет открыт. Стубб также отверг предположение, что Россия сможет войной удерживать Украину от членства в НАТО, поскольку война не является вечной.

В целом Финляндия поддерживает членство Украины в НАТО, но подчеркивает важность "правильного времени" для этого шага.

Смотрите также Голодные игры․ Что не так со скандалом из-за визита Зеленского в США и виновата ли Маркарова

Ранее стало известно, что Финляндия планирует разместить новое сухопутное командование Североатлантического альянса в Миккеле, чтобы усилить оборону страны и НАТО. Город расположен в 106 километрах от границы с Россией.

Министр обороны Финляндии Антти Гаккянен заявил, что новое командование будет отвечать за планирование, подготовку и управление сухопутными войсками Блока в Северной Европе, а в случае кризиса – управлять операциями.