О том, что готовит Украине погода в начале августа, рассказала синоптик Наталья Диденко. Уже на следующей неделе можно ожидать резкий скачок температуры.

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Во вторник в Украину может прийти похолодание

Диденко отметила, что в Киеве температурные показатели могут опуститься до +20…+22 градусов. Похожая ситуация и в других областях.

Тем временем 5 августа, добавила синоптик, в столице Украины может не миновать без грозы и дождя. Однако, скорее всего, осадки придут в Киев уже к вечеру пятницы. Дождливое будет и на большей части Левобережья.

Самой жаркой частью будет Запад Украины. В течение дня температура воздуха будет составлять +27...+32 градуса. На остальной территории тоже не холодно, +25...+29, как пригреет солнышко, то и кое-где до +30 градусов,

– утешила теплым прогнозом Диденко.

Какую обещают погоду в августе: коротко

Среднюю месячную температуру воздуха прогнозируют в пределах 20 – 25 градусов тепла.

В Карпатах будет в среднем +17…+19.

Что касается количества осадков, то оно составит 30 – 69 миллиметров. В Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70 – 97 миллиметров.

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Смотрите в видео – как молния раньше завалила мост на Киевщине: