Про те, що готує Україні погода на початку серпня, розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Вже наступного тижня можна очікувати різкий стрибок температури.

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У вівторок в Україну може прийти похолодання

Діденко зауважила, що у Києві температурні показники можуть опуститись до +20...+22 градусів. Схожа ситуація і в інших областях.

Тим часом 5 серпня, додала синоптикиня, у столиці України може не минути без грози та дощу. Проте, швидше за все, опади прийдуть до Києва вже під вечір п'ятниці. Дощитиме і на більшій частині Лівобережжя.

Найспекотнішою частиною буде Захід України. Протягом дня температура повітря становитиме +27...+32 градуси. На решті території також не холодно, +25...+29, як пригріє сонечко, то й подекуди до +30 градусів,

– втішила теплим прогнозом Діденко.

Яку обіцяють погоду в серпні: коротко

Середню місячну температуру повітря прогнозують в межах 20 – 25 градусів тепла.

В Карпатах буде в середньому +17...+19.

Щодо кількості опадів, то вона становитиме 30 – 69 міліметрів. На Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70 – 97 міліметрів.

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Дивіться у відео – як блискавка раніше завалила міст на Київщині: