Чергова негода сколихнула Китай, де напередодні були повені та спека. Тепер країна потерпає від пилових бурь.
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У Китаї повідомляють, що піщана буря "завісою" розділила дорогу в китайському регіоні Цинхай.
Піщана буря розділила дорогу: дивіться відео
Буря в Китаї: дивіться відео
Також масштабна піщана буря охопила Монгольсько-Тибетську автономну префектуру Хайсі в тій же провінції Цінхай на північному заході Китаю.
Піщана буря в Китаї: дивіться відео
Також на фото буря вражає своїми масштабами. Адже, накривши собою місцевість та людей, може завдати лиха.
До чого призводять зміни клімату в світі
- Керівник Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас попереджав, що теплові хвилі ставатимуть частішими та інтенсивнішими. Літо з роками ставатиме тільки спекотнішим. Негативні кліматичні тенденції збережуться щонайменше до 2060 року через те, що є зміни клімату.
- Цього літа в кількох країнах Європи вже спостерігають аномальну спеку та багато лісових пожеж. Наприклад, у Португалії температура повітря сягала 47 градусів тепла. В Іспанії та Португалії за останні дні через спеку померли понад 1000 людей.
- Велика Британія, яка здавалось би, розташована на Півночі, але все одно також потерпає від спеки. Там стало настільки жарко, що злітна смуга однієї з військових баз просто розплавилась. Британці її мусили закрити для польотів.
Що відбувається на політичній арені Китаю: дивіться відео