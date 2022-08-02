Причиною динамічних атмосферних процесів стане формування малорухомого циклону над Лівобережною Україною та Приазов'ям. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

До теми Негода з грозами та градом: прогноз погоди на 2 серпня

Інтенсивні опади

Вже з понеділка атмосферний тиск почне помітно знижуватись, збільшиться кількість хмарності та місцями розпочнуться опади. Але дощі розподіляться територією нерівномірно,

– розповідає Кібальчич.

Найбільше опадів буде в Приазов'ї, центральних областях та на Донеччині. Ці регіони виявляться під впливом фронту оклюзії та південно-східних повітряних потоків, які з території Кавказу та Азовського моря принесуть вологу.

Протягом тижня там може випасти понад дві місячні норми опадів.

"Подібні синоптичні умови сприятливо вплинуть на стан більшості сільськогосподарських культур завдяки наповненню родючого шару ґрунту необхідною кількістю вологи", – пише синоптик.

Температура повітря 2 серпня

Ужгород – +27...+29

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +23...+25

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +24...+26

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +27...+29

Харків – +24...+26.

Зверніть увагу – оперативна інформація про ситуацію на фронті зранку 2 серпня: відео