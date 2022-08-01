Погода буде мінливо хмарною
За прогнозами синоптиків, цього дня в країні, крім більшості західних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Увага Задушлива спека, грім і зливи: якою буде погода в Україні у перший тиждень серпня
Вітер переважно північний, 7–12 метрів за секунду. Температура вночі 13–18°, вдень 23–28°, на Закарпатті до 30°.
У Києві 2 серпня ітиме короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер північний, 7–12 метрів за секунду. Температура вночі 16–18°, вдень 25–27°. Також у столиці та області 2 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в містах
Ужгород – +27...+29
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +23...+25
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +24...+26
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +27...+29
Харків – +24...+26
Прогноз погони на 2 серпня / Скриншот Укргідрометцентр
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталя Діденко зауважила, що 2 серпня – Іллі. Цей день, нагадує про наближення осені. Воднчоас день обіцяє бути теплим.
На Іллю в Україні буде тепла, проте не спекотна, погода: протягом дня +24+29 градусів, на Півдні хіба десь підскочить до +30 градусів. А найближчої ночі очікується +14+19, у південній частині до +20 градусів,
– написала Наталка Діденко.
Вона додала, що дощі через діяльність циклону йтимуть у вівторок періодично майже повсюди в Україні. Лише в західних областях істотні опади завтра малоймовірні.
У Києві – місцями дощ, гроза. Максимальна температура повітря передбачається комфортною, близько +26 градусів.
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