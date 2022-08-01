Погода: будет облачно с прояснениями
По прогнозам синоптиков, в этот день по стране, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы. На Юге и Востоке в отдельных районах днем град и шквалы 15-20 метров в секунду.
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Ветер преимущественно северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 13–18°, днем 23–28°, в Закарпатье до 30°.
В Киеве 2 августа пройдет кратковременный дождь (ночью, местами). Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 16–18°, днем 25–27°. Также в столице и области 2 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в городах
Ужгород – +27...+29
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +23...+25
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +24...+26
Днепр – +23...+25
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +27...+29
Харьков – +24...+26
Прогноз погоды на 2 августа / Скриншот Укргидрометцентр
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что 2 августа – Ильи. Этот день напоминает о приближении осени. Водный день обещает быть теплым.
На Илью в Украине будет теплая, но не жаркая погода: в течение дня +24+29 градусов, на Юге разве что где-то подскочит до +30 градусов. А в ближайшую ночь ожидается +14+19, в южной части до +20 градусов,
– написала Наталья Диденко.
Она добавила, что из-за влияния циклона во вторник почти повсюду в Украине будут идти дожди. Лишь в западных областях существенные осадки завтра маловероятны.
В Киеве – местами дождь, гроза. Максимальная температура воздуха ожидается комфортной — около +26 градусов.
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