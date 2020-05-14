Когда в Украине откроют бассейны и пустят на пляжи: ответ Минздрава

В мае начались значительные ослабления карантина, и сейчас власть думает об их следующем этапе. В частности, рассматривают возможность открыть бассейны и пляжи.

Министерство здравоохранения изучает потенциальную передачу коронавируса через воду. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире "Украинского радио", пишет "РБК – Украина".

Узнайте Когда в Украине возобновят авиасообщение между областями и странами ЕС: объяснения Ляшко

Решение о посещении бассейнов и разрешении купаться в озерах, реках и морях должны одобрить в скором времени. Однако, сначала нужно изучить, передается ли коронавирус через воду.

В то же время Виктор Ляшко отметил, что власть позволит открыть спортивные залы.

Спортзалы мы открываем, относительно бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус водным путем. И этот вопрос будет также касаться пляжей,

– сказал Ляшко.

Подчеркнем, что пункта об открытии бассейнов и пляжей в плане выхода из карантина пока нет. Относительно восстановления спортивных залов, то их открытия стоит ждать уже со следующего этапа ослабление карантина.



Этапы выхода из карантина / Инфографика 24 канала