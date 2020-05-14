Коли в Україні відкриють басейни і пустять на пляжі: відповідь МОЗ

У травні почалися значні послаблення карантину, і наразі влада думає про їхній наступний етап. Зокрема розглядають можливість відкрити басейни і пляжі.

Міністерство охорони здоров'я вивчає потенційну передачу коронавірусу через воду. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив у ефірі "Українського радіо", пише "РБК – Україна".

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Рішення щодо відвідування басейнів і дозволу купатися в озерах, річках та морях мають схвалити незабаром. Проте, спершу потрібно вивчити, чи коронавірус передається через воду.

Водночас Віктор Ляшко зазначив, що влада дозволить відкрити спортивні зали.

Спортзали ми відкриваємо, щодо басейнів є проблема, оскільки ми тільки вивчаємо питання, чи може передатися вірус водним шляхом. І це питання буде також стосуватися пляжів,

– сказав Ляшко.

Підкреслимо, що пункту про відкриття басейнів та пляжів у плані виходу з карантину наразі немає. Що йдеться про відновлення спортивних залів, то на їхнє відкриття варто чекати вже з наступного етапу послаблення карантину.



Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу