Когда в Украине откроют кинотеатры, санатории и детские лагеря
В Украине с 10 июня начнут открывать кинотеатры, санатории, детские лагеря и другие учреждения, закрытые из-за карантина. При этом будут действовать определенные ограничения.
Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий, заявил в эфире одного из украинских телеканалов главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.
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Какие будут ограничения
"Первые культурные учреждения будут разрешать открывать с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но опять-таки, с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 квадратных метров", – сказал Ляшко.
Что с санаториями и лагерями
Санатории будут работать с 10 июня, а относительно детских лагерей решение будут принимать отдельно. Все потому, что во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций. Есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией.
"Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику", – рассказал главный санитарный врач.
Какие ослабления карантина стартовали в июне
Все послабления касаются тех областей, где благоприятная эпидемиологическая ситуация.
- С 1 июня Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов между областями и пригородных электричек.
- Разрешили посещать спортзалы, фитнес-центры и бассейны.
- Пляжи и зоны отдыха.
- Во многих регионах только с июня заработали детсады, школы, учреждения профессионального и высшего образования (для выпускников и абитуриентов), ДЮСШ.
- Открылись отели.
- Кладбища (для посещения).