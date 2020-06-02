В Украине с 10 июня начнут открывать кинотеатры, санатории, детские лагеря и другие учреждения, закрытые из-за карантина. При этом будут действовать определенные ограничения.

Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий, заявил в эфире одного из украинских телеканалов главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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Какие будут ограничения

"Первые культурные учреждения будут разрешать открывать с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но опять-таки, с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 квадратных метров", – сказал Ляшко.

Что с санаториями и лагерями

Санатории будут работать с 10 июня, а относительно детских лагерей решение будут принимать отдельно. Все потому, что во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций. Есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией.

"Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику", – рассказал главный санитарный врач.

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Все послабления касаются тех областей, где благоприятная эпидемиологическая ситуация.