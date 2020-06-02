В Україні з 10 червня почнуть відкривати кінотеатри, санаторії, дитячі табори та інші установи, закриті через карантин. При цьому діятимуть певні обмеження.

Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів, заявив ефірі одного з українських телеканалів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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Які будуть обмеження

"Перші культурні установи будуть дозволяти з 10 червня. Зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше 1 людини на 5 квадратних метрів", – сказав Ляшко.

Що з санаторіями і таборами

Санаторії працюватимуть з 10 червня, а з дитячим таборам рішення ухвалюватимуть окремо. Усе тому, що під час літнього відпочинку у дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій. Є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією.

"Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих на коронавірусну інфекцію. Міксування інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів. Ми цей ризик оцінюємо і будемо відслідковувати динаміку", – розповів головний санітарний лікар.

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Усі послаблення стосуються тих областей, де сприятлива епідеміологічна ситуація.