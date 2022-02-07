Вряд ли в Украине отменят обязательное ношение масок до конца 2022 года. Но их могут отменить, когда коронавирус станет эндемичным.

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На вопрос, может ли Украина отменить маски в этом году, Кузин ответил что не думает, что такое случится. Но он отметил, что в течение 2 лет пандемии карантинные требования менялись.

Когда мы говорим о маске, то она будет защищать нас даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций – гриппа и всего другого. Но за два года жизни с ковидом карантинные требования менялись. Если раньше были достаточно жесткие меры абсолютно для всех, то сейчас за счет вакцинации мы имеем возможность создать эпидемически безопасные объекты. Такая модификация будет продолжаться,
заявил санитарный врач.

По мнению ВОЗ, в конце года коронавирусная инфекция может перейти к эндемической группе инфекционных болезней. То есть к тем, которые в течение года возникают на той или иной территориях или в пределах какого-то сезонного пика – подобно гриппу.

Но я не уверен, что в течение 2022 года во всем мире достигнут цели вакцинировать 70% взрослого населения и что мы сможем распрощаться с ковидом,
– добавил он.

Обязанность носить маски может превратиться в рекомендацию

Кузин заметил, что если коронавирус станет эндемичным, то "обязательство использовать маску в запертых помещениях могут отменить". Но также привел в пример и страны Азии, жители которых еще до пандемии носили маски в метро или общественном транспорте.

В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций. Поэтому я думаю, что такая общая рекомендация останется, хотя уже и без какой-то административной ответственности за ее невыполнение,
считает Игорь Кузин.

Отмена масок в мире: что известно

  • В Великобритании отменили обязательное ношение масок в транспорте и в закрытых общественных местах. Рекомендация использовать средство защиты в людных местах осталась, но людей, которые не хотят этого делать, теперь не будут криминализировать.
  • К таким же мерам прибегли и в Швеции.
  • В Дании обязательно носить маски теперь нужно только в больницах и в домах престарелых.
  • Ряд стран, где стоило надевать маску на улице, ослабили ограничения, оставив маски для транспорта и закрытых помещений.