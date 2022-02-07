Вряд ли в Украине отменят обязательное ношение масок до конца 2022 года. Но их могут отменить, когда коронавирус станет эндемичным.

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На вопрос, может ли Украина отменить маски в этом году, Кузин ответил что не думает, что такое случится. Но он отметил, что в течение 2 лет пандемии карантинные требования менялись.

Когда мы говорим о маске, то она будет защищать нас даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций – гриппа и всего другого. Но за два года жизни с ковидом карантинные требования менялись. Если раньше были достаточно жесткие меры абсолютно для всех, то сейчас за счет вакцинации мы имеем возможность создать эпидемически безопасные объекты. Такая модификация будет продолжаться,

– заявил санитарный врач.

По мнению ВОЗ, в конце года коронавирусная инфекция может перейти к эндемической группе инфекционных болезней. То есть к тем, которые в течение года возникают на той или иной территориях или в пределах какого-то сезонного пика – подобно гриппу.

Но я не уверен, что в течение 2022 года во всем мире достигнут цели вакцинировать 70% взрослого населения и что мы сможем распрощаться с ковидом,

– добавил он.

Обязанность носить маски может превратиться в рекомендацию

Кузин заметил, что если коронавирус станет эндемичным, то "обязательство использовать маску в запертых помещениях могут отменить". Но также привел в пример и страны Азии, жители которых еще до пандемии носили маски в метро или общественном транспорте.

В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций. Поэтому я думаю, что такая общая рекомендация останется, хотя уже и без какой-то административной ответственности за ее невыполнение,

– считает Игорь Кузин.

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