Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в конце лета. В частности, речь идет об июле – августе 2020 года.

Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на слова министра финансов Украины Сергея Марченко. Такое заявление глава Минфина сделал после отчета в Верховной Раде о выполнении госбюджета за 2019 год.

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По его словам, представители МВФ ориентировочно прибудут в июле – августе 2020 года. Следовательно, уже после их визита можно будет говорить о следующем транше кредита.

Также Сергей Марченко отметил, что за несколько лет Украина сможет полностью отказаться от займов Международного валютного фонда.

Что известно о кредите для Украины от МВФ

Напомним, что 9 июня совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине 5 миллионов долларов по новой 18-месячной программе финансирования.

Украина уже получила первый транш Международного валютного фонда объемом в 2,1 миллиарда долларов. Эти деньги должны пойти на борьбу с последствиями коронавируса. В частности, в МВФ подчеркнули, что утвердили новую программу, для того, чтобы Украина смогла преодолеть проблемы, спровоцированные пандемией COVID-19.

Заметим, что Украина стала членом Международного валютного фонда еще в 1992 году. Первые займы Фонд предоставил нашему государству в 1994-1995 годах. Тогда их сумма составила 700 миллионов долларов.