Місія Міжнародного валютного фонду приїде в Україну наприкінці літа. Зокрема, мовиться про липень – серпень 2020 року.

Про це пише агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на слова міністра фінансів України Сергія Марченка. Таку заяву очільник Мінфіну зробив після звіту у Верховній Раді про виконання держбюджету за 2019 рік.

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За його словами, представники МВФ орієнтовно прибудуть у липні – серпні 2020 року. Відтак, вже після їхнього візиту можна буде говорити про наступний транш кредиту.

Також Сергій Марченко зауважив, що за кілька років Україна зможе повністю відмовитися від позик Міжнародного валютного фонду.

Що відомо про кредит для України від МВФ

Нагадаємо, що 9 червня рада директорів МВФ ухвалила рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування.

Україна вже отримала перший транш Міжнародного валютного фонду обсягом у 2,1 мільярда доларів. Ці гроші мають піти на боротьбу з наслідками коронавірусу. Зокрема, у МВФ підкреслили, що затвердили нову програму, для того, щоб Україна змогла подолати проблеми, спровоковані пандемією COVID-19.

Зауважимо, що Україна стала членом Міжнародного валютного фонду ще у 1992 році. Перші позики Фонд надав нашій державі у 1994 – 1995 роках. Тоді їхня сума становила 700 мільйонів доларів.