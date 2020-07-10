Укрзализныця планирует уже в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Однако это произойдет лишь в случае улучшения эпидемической ситуации.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает пресс-служба компании. Он добавил, что сейчас Укрзализныця уже возобновила треть поездов дальнего сообщения и пригородных.

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"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний COVID-19 пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", – сказал Юрик.

По его словам, сейчас до станции Львов курсирует 17 поездов дальнего сообщения и 10 пригородных. Однако действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Позволяют находиться в купе только 2 пассажирам, в плацкартных вагонах – в шахматном порядке.

Но даже с этими ограничениями загруженность поездов составляет примерно 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов,

– сказал Юрик.

Справка. Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны надеть защитную маску. Также проводят температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Иван Юрик призвал пассажиров соблюдать санитарные нормы во время путешествий железнодорожным транспортом. Он выразил надежду, что отношение пассажиров будет сознательным и ответственным. Добавил, что больше всего нарушений санитарных норм работники фиксируют в пригородных поездах. Если пассажиры не реагируют на замечания – те вызывают сотрудников полиции.