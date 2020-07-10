Укрзалізниця планує вже в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення. Однак це відбудеться лише у разі покращення епідемічної ситуації.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, передає пресслужба компанії. Він додав, що зараз Укрзалізниця вже відновила третину поїздів далекого сполучення та приміських.

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"Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на COVID-19 піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні", – сказав Юрик.

За його словами, зараз до станції Львів курсує 17 поїздів далеко сполучення та 10 приміських. Однак діють обмеження щодо кількості розміщення пасажирів у вагонах. Дозволяють перебувати у купе лише 2 пасажирам, у плацкартних вагонах – у шаховому порядку.

Але навіть із цими обмеженнями наповненість поїздів складає приблизно 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів,

– сказав Юрик.

Довідка. Для того, щоб пасажирів допустили у вагон, вони обов'язково повинні вдягти захисну маску. Також проводять температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Іван Юрик закликав пасажирів дотримуватися санітарних норм під час подорожей залізничним транспортом. Він висловив сподівання, що ставлення пасажирів буде свідомим та відповідальним. Додав, що найбільше порушень санітарних норм працівники фіксують в приміських поїздах. Якщо пасажири не реагують на зауваження – ті викликають працівників поліції.