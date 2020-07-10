Вандали розтрощили чергову електричку. Цього разу дісталося вагону приміського поїзда Дніпро – Кам’янське. А все відео порушники виклали в соцмережі.

Понищили вагон 9 липня. На відео, яке ж самі вандали і виклали в Instagram, видно як одна з дівчат просто ламає вікно у вагоні.

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Попри те, що відео було викладено у "сторіс", Укрзалізниці вдалося його виявити. Тепер в компанії звертаються до Національної поліції, щоб вони відреагували на цей вчинок.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли вандали нищать приміський поїзд. Такий випадок стався і у березні. Тоді постраждав вагон електрички Львів – Сокаль. Відео теж виклали в соцмережі. Однак порушника вдалося знайти, а суд оштрафував його на 8,5 тисяч гривень.

Відео, як Володимир Саноцький розтрощив вагон електрички Львів – Сокаль