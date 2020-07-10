Вандалы разбили очередную электричку. На этот раз досталось вагону пригородного поезда Днепр-Каменское. А все видео нарушители выложили в соцсети.

Уничтожили вагон 9 июля. На видео, которое сами вандалы и выложили в Instagram, видно, как одна из девушек просто ломает окно в вагоне.

Стоящее С полицией и громкоговорителями: из-за пассажиров без масок поезд задержался на час

Видео погрома в вагоне электрички Днепр – Каменское

Несмотря на то, что видео было выложено в "сторис", Укрзализныце удалось его обнаружить. Теперь в компании обращаются в Национальную полицию, чтобы они отреагировали на этот поступок.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда вандалы уничтожают пригородный поезд. Такой случай произошел и в марте. Тогда пострадал вагон электрички Львов – Сокаль. Видео тоже выложили в соцсети. Однако нарушителя удалось найти, а суд оштрафовал его на 8,5 тысяч гривен.

Видео, как Владимир Саноцкий разбил вагон электрички Львов – Сокаль