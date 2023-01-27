27 января Владимир Зеленский сообщил, что нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины могут назначить на следующей неделе. Об этом он рассказал во время онлайн-общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине.
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Скоро в Украине изберут директора НАБУ
Зеленский сказал, что после того, как состоится назначение директора НАБУ, все антикоррупционные институты Украины "будут работать на 100%".
У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень хорошо на этом пути продвигаемся вперед,
– сказал Зеленский.
Президент сообщил, что для избрания директора НАБУ остался только конкурс, который сейчас проходят кандидаты.
Через неделю мы уже будем иметь руководителя этого органа,
– сообщил президент.
До 31 января Украина подаст трех кандидатов на должность директора НАБУ
- Украина и ЕС подписали меморандум о получении макрофинансовой помощи, который среди прочего предусматривает назначение нового директора НАБУ не позднее июня 2023 года.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль убежден, что до 31 января пройдут все конкурсы и Украина предоставит перечень 3 из 22 отобранных кандидатов.
- Он подчеркнул, что Украине сейчас очень важно не только вовремя, но и в полном объеме выполнить "домашнюю работу". Первая оценка наше государство будет проходить в феврале 2023 года во время Саммита Украина – ЕС. До этого времени необходимо будет завершить конкурс, который определит, кто станет новым главой НАБУ.