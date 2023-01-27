27 января Владимир Зеленский сообщил, что нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины могут назначить на следующей неделе. Об этом он рассказал во время онлайн-общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине.

К теме Избрание директора НАБУ как мина замедленного действия

Скоро в Украине изберут директора НАБУ

Зеленский сказал, что после того, как состоится назначение директора НАБУ, все антикоррупционные институты Украины "будут работать на 100%".

У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень хорошо на этом пути продвигаемся вперед,

– сказал Зеленский.

Президент сообщил, что для избрания директора НАБУ остался только конкурс, который сейчас проходят кандидаты.

Через неделю мы уже будем иметь руководителя этого органа,

– сообщил президент.

До 31 января Украина подаст трех кандидатов на должность директора НАБУ