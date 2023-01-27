27 січня Володимир Зеленський повідомив, що нового директора Національного антикорупційного бюро України можуть призначити вже наступного тижня. Про це він розповів під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні.

До теми Обрання директора НАБУ як міна сповільненої дії

Скоро в Україні оберуть директора НАБУ

Зеленський сказав, що після того, як відбудеться призначення директора НАБУ, усі антикорупційні інституції України "будуть працювати на 100%".

У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед,

– сказав Зеленський.

Президент повідомив, що наразі для обрання директора НАБУ залишився лише конкурс, який зараз проходять кандидати.

Через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу,

– повідомив президент.

До 31 січня Україна подасть трьох кандидатів на посаду директора НАБУ