27 січня Володимир Зеленський повідомив, що нового директора Національного антикорупційного бюро України можуть призначити вже наступного тижня. Про це він розповів під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні.
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Скоро в Україні оберуть директора НАБУ
Зеленський сказав, що після того, як відбудеться призначення директора НАБУ, усі антикорупційні інституції України "будуть працювати на 100%".
У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед,
– сказав Зеленський.
Президент повідомив, що наразі для обрання директора НАБУ залишився лише конкурс, який зараз проходять кандидати.
Через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу,
– повідомив президент.
До 31 січня Україна подасть трьох кандидатів на посаду директора НАБУ
- Україна та ЄС підписали меморандум про отримання Макрофінансової допомоги, який серед іншого, передбачає призначення нового директора НАБУ не пізніше червня 2023 року.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив переконання, що до 31 січня пройдуть усі конкурси й Україна надасть перелік 3 з 22 відібраних кандидатів.
- Він наголосив, що Україні зараз надзвичайно важливо не лише вчасно, а й у повному обсязі виконати "домашню роботу". Перше оцінювання наша держава проходитиме у лютому 2023 року під час Саміту Україна – ЄС. До цього часу необхідно буде завершити конкурс, який визначить, хто стане новим главою НАБУ.