13 июля температура воздуха в Украине местами опустилась до +15 градусов. Холоднее всего – на Севере и Западе. Вдобавок к прохладному воздуху льет сильный дождь и дует мощный ветер.

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Когда в Украину вернется жара

К счастью, ходить в более теплой одежде долго не придется. Уже 14 июля в западных и южных областях температура воздуха местами прогреется до +30 градусов. Жарче всего будет на Закарпатье и в Одессе. В то же время во Львове воздух будет оставаться свежим после дождей, но уже теплым – +25...+27 градусов.

На Востоке температура воздуха поднимется 15 июля. Столбики термометров поднимутся до +30 градусов в Запорожье и Луганске. В Николаеве будет еще жарче – до +31 градуса.

Жара на Западе не задержится

В этот день грозы вернутся на Запад. Средняя температура воздуха в регионе снова опустится и будет колебаться в пределах +22...+24 градуса. Такая погода, но уже без дождей, задержится на Западе, минимум до 18 июля.



В западные и северные области вернутся грозы 15 июля / Карта Укргидрометцентра

Добавим, что на Юге и Востоке будет царить уже настоящее лето. В Запорожье столбики термометров будут держаться на уровне +32 градуса до 17 июля. Так же будет в Херсоне и Крыму. Небо синоптики обещают безоблачным, поэтому советуем в эти дни не находиться долго на солнце и пить много воды.

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