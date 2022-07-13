В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В ближайшее время с удержанием до конца суток 13 июля в западных, северных и большинстве центральных областей порывы 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении.

Отмечают, что сильный ветер продержится до конца суток.

Сильные порывы ветра и понижение температуры воздуха

Украинский гидрометеорологический центр предупредил также жителей столицы об опасных метеорологических явлениях. В Киеве тоже объявили І уровень опасности.

В Киеве объявили штормовое предупреждение / Инфографика Гидрометеорологический центр

Ухудшение погодных условий в высокогорье

В то же время Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что в высокогорье ухудшение погодных условий. При этом температура воздуха составляет всего +2.

По состоянию на 08:30, 13 июля 2022 в г. Поп Иван Черногорский – облачно, видимость ограничена, дождь. Ветер юго-западный 15 – 17 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

К слову, синоптики предупреждали о понижении температурных условий на этой неделе. Похолодание начали фиксировать с 11 июля. Согласно прогнозу синоптиков, 13 июля ожидается дождь в западных и северных регионах Украины. Днем возможны кратковременные грозовые дожди на Востоке.

Вместо этого вторая половина июля в Украине будет мегажаркой. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется вплоть до +41 градуса.

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