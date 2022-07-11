Период жаркой и сухой погоды, который длился в Украине в первую декаду июля, завершается. Об этом сообщил синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

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Почему погода внезапно изменилась

Из-за смены воздушных масс, а также перестройки синоптических условий в Европе, к нам в начале новой недели начнет поступать более прохладный воздух атлантического и скандинавского происхождения.

– объясняет Игорь Кибальчич.

Погода постепенно изменится, начиная с западных и северных областей Украины. Прохлада распространится на большую часть страны. Жаркая погода останется только на крайнем юго-востоке и в Крыму.

Прогноз погоды 11 – 17 июля

11 июля в большинстве областей будут дожди и заметно похолодает. В восточных, центральных, северных областях ожидают сильные ливни, местами с градом и шквалами до 15 – 20 метров в секунду. На Полесье и в Одесской области преимущественно без осадков. Ветер – юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Днем температура будет колебаться в пределах +19...+24 градусов, в южных и восточных областях – +23...+28 градусов, в Приазовье до +31 градусов.

12 июля в западных и северных областях Украины пройдут дожди, местами грозы. Все остальные регионы – без осадков. Ветер ожидается юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит +13…+18 градусов, в западных областях – +8…+13 градусов. Днем – до +23…+28 градусов. В западных областях будет достаточно прохладно – всего +16…+21 градусов. На юго-востоке страны прогнозируется до +30 градусов.

13 июля ожидается дождь в западных и северных регионах Украины. Днем возможны кратковременные грозовые дожди на Востоке.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13…+18 градусов, а днем будет +25…+30 градусов, в западных и северных областях – +18…+23 градусов.

14 июля пройдут дожди в северных и восточных областях. Все остальные регионы без существенных осадков. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В южных областях днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Ночью будет достаточно холодно – до +12…+17 градусов. Днем солнце нагреет до +21...+26 градусов, на Юге до +27...+30 градусов.

15 июля осадков не будет. Ветер – преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +13...+18 градусов, на Юге – до +21 градусов. Днем ожидается +23...+28 градусов, в южных областях – +29...+32 градуса.

16 – 17 июля прогнозируют малооблачную и сухую погоду. Ветер – западный и северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +15…+20 градусов, днем – до +26…+31 градусов, в южных и центральных областях – +32…+34 градусов.

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