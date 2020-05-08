Когда Верховная Рада выходит из карантина: известна дата

Парламент может вернуться к обычному режиму работы уже с 18 мая. Соответствующее постановление в Верховную Раду подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

8 мая постановление Арахамии поддержал регламентный комитет, информирует ЧЕСТНО в телеграмме.

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В следующий раз, правда, на внеочередное заседание, нардепы соберутся 13 мая. Они, в частности, будут рассматривать "антиколомойский" закон и процедуру увольнения министров.

Отметим, из-за карантина с 17 марта Верховная Рада отменила все пленарные заседания. До завершения карантина депутаты согласились сосредоточиться на работе в комитетах. Председатель парламента по предложению согласительного совета депутатских фракций может созвать пленарные заседания.

Обратите внимание! Карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако уже с 11 числа начнется снятие определенных ограничений, как это предполагалось в плане выхода из карантина от правительства.