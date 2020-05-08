Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Коли Верховна Рада виходить з карантину: відома дата

-
Верховна Рада відновить пленарні засідання з 18 травня 2020
Верховна Рада повернеться до пленарних засідань з 18 травня / Дзеркало тижня

Парламент може повернутись до звичайного режиму роботи вже з 18 травня. Відповідну постанову до Верховної Ради подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

8 травня постанову Арахамії підтримав регламентний комітет, інформує ЧЕСНО у телеграмі.

Дивіться також Десять депутатів пропустили 90% голосувань у Раді: антирейтинг прогульників

Наступного разу, щоправда, на позачергове засідання, нардепи зберуться 13 травня. Вони, зокрема, розглядатимуть "антиколомойський" закон та процедуру звільнення міністрів.

Зазначимо, через карантин з 17 березня Верховна Рада скасувала всі пленарні засідання. До завершення карантину депутати погодилися зосередитися на роботі в комітетах. Голова парламенту за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій може скликати пленарні засідання.

Зверніть увагу! Карантин в Україні продовжили до 22 травня. Проте вже з 11 числа розпочнеться зняття певних обмежень, як це передбачалося у плані виходу з карантину від уряду.

як Україна виходитиме з карантину
Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія Карантин в Україні 2020 Верховна Рада
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Викорінити радянщину і посадити маки пам'яті: як народжувалася традиція
сьогодні , 17:00 Викорінити радянщину і посадити маки пам'яті: як народжувалася традиція
Блог Медіа
МВФ тримає українську владу на короткому повідку
сьогодні , 12:00 МВФ тримає українську владу на короткому повідку
Сергій Фурса
Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів
сьогодні , 13:00 Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів