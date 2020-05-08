Коли Верховна Рада виходить з карантину: відома дата
Парламент може повернутись до звичайного режиму роботи вже з 18 травня. Відповідну постанову до Верховної Ради подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
8 травня постанову Арахамії підтримав регламентний комітет, інформує ЧЕСНО у телеграмі.
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Наступного разу, щоправда, на позачергове засідання, нардепи зберуться 13 травня. Вони, зокрема, розглядатимуть "антиколомойський" закон та процедуру звільнення міністрів.
Зазначимо, через карантин з 17 березня Верховна Рада скасувала всі пленарні засідання. До завершення карантину депутати погодилися зосередитися на роботі в комітетах. Голова парламенту за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій може скликати пленарні засідання.
Зверніть увагу! Карантин в Україні продовжили до 22 травня. Проте вже з 11 числа розпочнеться зняття певних обмежень, як це передбачалося у плані виходу з карантину від уряду.