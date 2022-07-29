О том, когда украинские военные могут рассчитывать на смену локации или отдых во время войны в Украине – читайте дальше.

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Как рассказала адвокат Наталья Лисова, военнослужащие во время войны могут рассчитывать на:

отпуск;

иное изменение местоположения (перемещение, ротацию и демобилизацию).

При каких условиях защитники могут уйти в отпуск

В ходе службы украинские военнослужащие имеют право на отпуск. Для того чтобы его получить, они должны иметь веские основания:

по семейным обстоятельствам,

по состоянию здоровья.

Другие условия для изменения местоположения

Изменение местоположения военных также может происходить при их перемещении, ротации и демобилизации.

Ротация и перемещение военных

Ротация – это регулярная замена или взаимозаменяемость личного состава, подразделений или воинских частей, выполняющих задачи в тяжелых, сложных или неблагоприятных условиях через определенное время. Широко практикуется в условиях ведения боевых действий.

Юрист Константин Гритчин отметил, что вся информация о порядке и периодах ротации закрыта.

Решение о ротации принимается по мобилизационным планам командованием ВСУ. Поэтому с этим вопросом военнослужащий лично имеет право обращаться непосредственно к руководству своей воинской части и командованию ВСУ,

– объяснил он.

Гритчин также рассказал, что законодательством предусмотрено, что в случае объявления мобилизации и наступления особого периода замена проходящих службу в местностях с установленными сроками службы военнослужащих прекращается.

"Таким образом, сроки ротации в особый период установлены с момента введения военного положения до объявления демобилизации", – добавил юрист.

Что такое демобилизация

Это перевод Вооруженных Сил и народного хозяйства страны с военного положения на мирное после окончания войны или вследствие мирного разрешения конфликтной ситуации, обусловившей необходимость мобилизации. Осуществляется путём расформирования воинских частей, соединений и объединений, штабов, учреждений, вспомогательных подразделений, увольнения в запас избыточного личного состава. Демобилизованный военнослужащий – уволен с военной службы.

В каких случаях происходит перемещение:

Перемещение на должности (перемещение на более высокие, равнозначные и низшие должности).

Проведение плановой смены в местностях с установленным сроком военной службы.

Перемещение по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

Перемещение в связи с пребыванием с близкими лицами в отношениях прямой организационной и правовой зависимости.

Перемещение беременных военнослужащих-женщин по их ходатайству в соответствии с медицинским заключением – на должности с меньшим объемом работы, а также военнослужащих-женщин, имеющих детей до трех лет, по их ходатайству в случае невозможности выполнения ими обязанностей на занимаемых должностях.

В случае проведения замены в воинских частях (подразделениях), выполняющих задачи в районах ведения военных (боевых) действий.

Перемещение в связи с увольнением или назначением на должности в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности.

Перемещение на новое место военной службы из одной воинской части в другую.

Добавим, что в Украине идет общая мобилизация, которая началась после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Несмотря на распространенную информацию при волне мобилизации, в ВСУ отмечают, что во время полномасштабной войны идет одна общая волна мобилизации, во время которой время от времени вызывают новых военнообязанных, чтобы доукомплектовать определенные подразделения.

В командовании Сухопутных войск ВСУ дали объяснения по мобилизации в Украине: смотрите видео