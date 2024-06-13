Прекратятся ли дожди и грозы в ближайшие дни, какая будет погода до конца недели, передает 24 Канал.

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Как долго еще будут дожди и грозы

Синоптик Игорь Кибальчич писал, что на этой неделе практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз. Также местами град и шквалистое усиление ветра. Больше всего дождей на Западе и Севере: местами может выпасть 1 – 2 месячных нормы.

Эксперт отмечал, что в четверг, 13 июня, ночью в центральных и восточных, днем и в западных областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западной четверти, 3 – 8 метров.

В пятницу ночью на Западе, днем на большей части территории Украины снова пройдут дожди с грозами. Кое-где возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В субботу на большей части территории Украины пройдут дожди различной интенсивности. Местами снова возможны град и шквалы до 17 – 22 метров в секунду.

В воскресенье, 16 июня, ночью на Левобережье, днем в большинстве областей, кроме Юга, также дожди с грозами.