Так, 18 июня дожди будут лить в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях.
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Непогода будет отступать понемногу
Уже 19 июня грозы перекинутся на остальную часть Украины. Дождь будет идти на юге и в ряде западных регионов.
Куда уйдут грозы
- Тернопольская область,
- Ивано-Франковская,
- Закарпатская,
- Черновицкая,
- Винницкая,
- Одесская,
- Николаевская,
- Крым.
Такая же ситуация будет 20 июня. Уже 21 – 22 июня почти на всей территории Украины будет солнечно и жарко. Небольшие дожди возможны лишь на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине.
Кстати, в эти дни температура воздуха будет достигать за +30. Наиболее жарко будет в Киеве – +30...+32.
Погода 21 июня / Карта Укргидрометцентра
Непогода в Украине: последствия
- 17 июня Днепр накрыл ливень. За считанные минуты дождь превратил проспекты и улицы в моря. Машины по окна плавали в воде, люди были по пояс в воде.
- Сильный ливень охватил и оккупированный Донецк. Людей буквально смывало водой, а транспорт парализовало.
- Из-за мощных гроз и шквального ветра 80 населенных пунктов остались без электричества.