Так, 18 июня дожди будут лить в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях.

К теме Днепр ушел под воду: город затопил сильный ливень

Непогода будет отступать понемногу

Уже 19 июня грозы перекинутся на остальную часть Украины. Дождь будет идти на юге и в ряде западных регионов.

Куда уйдут грозы

  • Тернопольская область,
  • Ивано-Франковская,
  • Закарпатская,
  • Черновицкая,
  • Винницкая,
  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Крым.

Такая же ситуация будет 20 июня. Уже 21 – 22 июня почти на всей территории Украины будет солнечно и жарко. Небольшие дожди возможны лишь на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине.

Кстати, в эти дни температура воздуха будет достигать за +30. Наиболее жарко будет в Киеве – +30...+32.


Погода 21 июня / Карта Укргидрометцентра

Непогода в Украине: последствия

  • 17 июня Днепр накрыл ливень. За считанные минуты дождь превратил проспекты и улицы в моря. Машины по окна плавали в воде, люди были по пояс в воде.
  • Сильный ливень охватил и оккупированный Донецк. Людей буквально смывало водой, а транспорт парализовало.
  • Из-за мощных гроз и шквального ветра 80 населенных пунктов остались без электричества.