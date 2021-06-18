Так, 18 червня дощі литимуть у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.

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Негода відступатиме потрохи

Вже 19 червня грози перекинуться на іншу частину України. Дощитиме на Півдні та у низці західних регіонів.

Куди підуть грози

  • Тернопільська область,
  • Івано-Франківська,
  • Закарпатська,
  • Чернівецька,
  • Вінницька,
  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Крим.

Така ж ситуація буде 20 червня. Вже 21 – 22 червня майже на всій території України буде сонячно та спекотно. Невеликі дощі можливі лише на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині. 

До речі, в ці температура повітря сягатиме аж за +30. Найбільш спекотно буде у Києві – +30...+32.


Погода 21 червня / Карта Укргідрометцентру

Негода в Україні: наслідки

  • 17 червня Дніпро накрила злива. За лічені хвилини дощ перетворив проспекти та вулиці у моря. Автівки по вікна плавали у воді, люди були по пояс у воді.
  • Сильна злива охопила й окупований Донецьк. Людей буквально змивало водою, а транспорт паралізувало.
  • Через потужні грози та шквальний вітер 80 населених пунктів залишились без електрики.