Так, рівень небезпечності – жовтий. Вітер сягатиме аж 15 – 20 метрів за секунду.
До речі Дніпро пішло під воду: місто затопила шалена злива
Десятки населених пунктів – без електрики
Оскільки спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, знеструмило 80 населених пунктів у 5 областях:
- Дніпропетровська – 36,
- Кіровоградська – 24,
- Донецька – 16,
- Київська – 2,
- Сумська – 2.
Наразі бригади обленерго проводять ремонт, щоб відновити електропостачання.
Якою буде погода 18 червня
П'ятниця обіцяє бути спекотною. Однак на Сході та Півдні й надалі триматимуться дощі. Можливі навіть сильні грози та град.
Опади прогнозують у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.