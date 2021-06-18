Жителі окупованого Росією українського міста 17 червня через негоду опинилися в пастці, дісталося й транспорту.
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Наслідки негоди в Донецьку
17 червня на нижній автостанції (в народі – Яма) стався потоп,
– йдеться в повідомленні.
На оприлюдненому відео помітно, як жінку буквально зносить водним потоком, а чоловік з останніх сил витяг її з пастки. Громадський транспорт паралізувало, тому водії автобусів намагалися дістатися до найближчих зупинок.
Крім того, сильний вітер повалив дерева. Одне з них на бульварі Пушкіна впало прямо на автівку.
Негода в окупованому Донецьку: дивіться відео (18+)
Несприятлива погода в Україні: останні новини
- Від початку літа українців не тішила справжня літня погода, адже у більшості областей систематично падав дощ, фіксували грози та шквали.
- В Одесі ввечері 17 червня знову дощило, що призвело до затоплень вулиць. Хоча протягом дня комунальники розчищали дощоприймачі та відкачували воду після попередньої зливи.
- У ніч на 17 червня потужні дощі пройшли у Маріуполі. У результаті підтоплені будинки, повалені дерева та знеструмлені вулиці. Крім того, затопило бази відпочинку у курортних містах Запоріжжя.
- Сильна злива ввечері 16 червня сильно затопила Керч. У мережі поширили відео, як окупаційна влада півострова в човні оглядала наслідки негоди.
- Дісталося й Харкову: того дня там затопило павільйони одного з найбільших ринків Східної Європи – "Барабашово".