Об этом президент отметил в интервью Skynews, сообщает 24 Канал.

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Когда закончится война в Украине

Мы можем это сделать (закончить войну – 24 Канал). Но вместе с Европой, с Соединенными Штатами, конечно, и с Украиной как основной частью этого соглашения,

– цитирует слова президента издание.

По словам Зеленского, необходимо оказывать "большое давление" на Россию со стороны избранного президента США Дональда Трампа и Европейского Союза, а также нужно укреплять Украину, и в таком случае конец войны "может быть быстрым".

Лидер Украины добавил, что это "будет непросто", однако мир может наступить в 2025 году в зависимости от решений мировых лидеров.