На этот вопрос в интервью Дмитрию Гордону ответил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он объяснил, что происходит и чего следует ожидать украинцам.

Читайте также Здоровье уже не то, – в ГУР объяснили россиянам, почему пользоваться Крымским мостом не стоит

Есть ли конкретные сроки

Прежде Андрей Юсов заметил, что есть определенные сценарии. И их на ежедневной основе уточняют и прорабатывают.

Есть аналитика, есть данные и есть сценарии. Вся информация, безусловно, изучается и разрабатываются не прогнозы, а разные сценарии,

– отметил он.

Представитель ГУР МО заметил, что "бы очень хотел сейчас сказать дату". Но следует понимать, что говорится не о гороскопе или картах таро. Он подчеркнул, что речь идет о сложном военном и геополитическом положении.

Эти сценарии нуждаются в ежедневном уточнении. Украина выстоит, и мы делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее. У нас нет других вариантов, чем победить,

– подчеркнул Юсов.

Он также подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Украина одержит победу в войне, развязанной Россией.

Накануне в ГУР МО прокомментировали возможную угрозу ракетных обстрелов в День Независимости. В разведке подчеркнули, что беспокоиться сами россияне.

Чего ждать День Независимости

Заявление по этому поводу сделал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. По его словам, россияне могут осуществить ракетный терроризм как ко Дню Независимости, так и после него. Следует быть также готовым к тому, что обстрелы могут продолжаться в несколько волн.

На День Независимости Украины агрессивная Россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может произойти днем ранее или днем позже. Или продолжаться несколько дней и в несколько волн,

– отметил он.

В то же время, Скибицкий констатировал, что ракетный террор Кремля вряд ли удивит кого-то из украинцев. Он также подчеркнул, что "не в украинских городах, а в России должны беспокоиться перед Днем нашей Независимости".